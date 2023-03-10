В Орше задержан наркозакладчик

Витебская область
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Правоохранители задержали наркозакладчика, когда тот прибыл в Оршу. В районом центре по заданию своих кураторов мужчина должен был разложить по тайникам партию психотропов.

В ходе осмотра личных вещей 26-летнего жителя Могилева наркотики были найдены уже расфасованными на дозы и готовые к реализации. Как установила экспертиза, у курьера было при себе 100 граммов особо опасного психотропа Альфу PVP.

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что подозреваемый работал на организаторов криминального бизнеса почти 4 месяца. Он занимался распространением психотропов в Могилеве и Оршанском регионе. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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