В Орше задержан наркозакладчик

Правоохранители задержали наркозакладчика, когда тот прибыл в Оршу. В районом центре по заданию своих кураторов мужчина должен был разложить по тайникам партию психотропов.

В ходе осмотра личных вещей 26-летнего жителя Могилева наркотики были найдены уже расфасованными на дозы и готовые к реализации. Как установила экспертиза, у курьера было при себе 100 граммов особо опасного психотропа Альфу PVP.

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что подозреваемый работал на организаторов криминального бизнеса почти 4 месяца. Он занимался распространением психотропов в Могилеве и Оршанском регионе. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.