Спастись от пожара пенсионерке помогли соседи в Сенненском районе

Витебская область
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8 марта в деревне Шинково Сенненского района произошел пожар. На помощь пришли соседи.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома. В это время внутри жилища находилась ее хозяйка, 1940 года рождения. Когда соседи увидели возгорание и услышали, что хозяйка стучит в окно и просит помощи, из-под кровли дома шел уже сильный дым.

Соседи бросились на помощь женщине и, разбив окно, вывели пенсионерку на улицу. После осмотра медиками ее отпустили домой, сейчас она будет проживать у сына в этом же населенном пункте.

В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Пожар унес жизнь пенсионерки в Витебском районе

Витебская область пожар происшествие
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