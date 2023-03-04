Пожар унес жизнь пенсионерки в Витебском районе

3 марта в деревне Сокольники Витебского района горел частный жилой дом. По прибытии к месту подразделений МЧС наблюдалось открытое горение веранды дома и сильное задымление внутри.

Хозяйка дома, пенсионерка 1949 года рождения на момент возникновения пожара находилась внутри. В ходе тушения пожара в комнате, на диване женщина была обнаружена работниками МЧС в бессознательном состоянии и вынесена на улицу. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть.

В результате пожара в доме повреждена кровля и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.