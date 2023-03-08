В Витебск привезли крест Евфросинии Полоцкой

Витебск
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С 8 марта по 15 марта в Свято-Успенском кафедральном соборе будет находиться крест святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

«Встреча святыни состоится 8 марта в 12:00, отъезд — 15 марта в 13:00, — сообщает сайт Витебской епархии. — С 8 по 15 марта перед Крестом будут читаться акафисты по следующему графику: после утреннего богослужения — акафист св. преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой; в 12:00 — акафист Честному и Животворящему Кресту Господню; в 15:00 — акафист св. преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой; после вечернего богослужения — акафист Честному и Животворящему Кресту Господню».

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