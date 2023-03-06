В Украине во время осады «Азовстали» погиб беларуский доброволец

Еще один беларуский боец погиб, защищая Украину. Это уже двадцатый доброволец из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.

Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».

Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.

Он принимал участие в уличный боях в Мариуполе, часто добровольно шел на различные небезопасные задания.