В Украине во время осады «Азовстали» погиб беларуский доброволец

Война
Автор Опубликовано

Еще один беларуский боец погиб, защищая Украину. Это уже двадцатый доброволец из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.

Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».

Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.

Он принимал участие в уличный боях в Мариуполе, часто добровольно шел на различные небезопасные задания.

В Витебске белорус за участие в военных действиях на территории другой страны получил два года ограничения свободы

война происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by