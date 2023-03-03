Новопогостской средней школе Миорского района присвоили имя Геннадия Цитовича

Имя Геннадия Цитовича, основателя и бессменного руководителя Национального академического хора Республики Беларусь, теперь будет носить Новопогостская средняя школа Миорского района.
Геннадий Цитович родился в Новом Погосте Миорского района в 1910 году (тогда это был Дисненский уезд Виленской губернии). Он был выдающимся деятелем культуры, музыковедом, дирижером прославленного хора, который сегодня носит его имя.
Геннадий Цитович — выдающийся человек, он оставил заметный след на земле. Это был фольклорист, педагог, музыкант, хоровой дирижер. Он создал известный далеко за пределами Беларуси коллектив.
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