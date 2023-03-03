В Витебском районе несколько учреждений здравоохранения преобразуют в амбулатории врача общей практики

Здоровье
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В Витебском районе несколько учреждений здравоохранения преобразуют в амбулатории врача общей практики. Так, с 3 мая будет прекращено оказание медико-социальной помощи в сельских больницах в городском поселке Яновичи, агрогородках Октябрьская и Бабиничи, деревнях Старое Село и Заполье.

При этом амбулатории продолжат свою работу в штатном режиме с сохранением объемов амбулаторной помощи населению. Для этого пройдет перераспределение и расширение штатной численности должностей врачебных амбулаторий за счет медицинского персонала, ранее занятого в стационарах.

В амбулаториях врача общей практики продолжат работу аптечные пункты по реализации населению готовых лекарственных форм и других медицинских товаров.

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