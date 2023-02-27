Умер «создатель Путина» Глеб Павловский

В возрасте 71 года умер известный российский политолог, политтехнолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на его друга, заведующего кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симона Кордонского.

Сообщается, что Павловский умер после продолжительной болезни.

Глеб Павловский родился в Одессе. В середине 1970-х годов попал под наблюдение КГБ из-за распространения книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В 1978-1980 годах был одним из редакторов самиздатского журнала «Поиски», из-за чего КГБ снов начал его преследовать. Благодаря сотрудничеству со следствием Павловский вместо тюрьмы получил пять лет ссылки, из которой вернулся в Москву в 1985 году.

В 1995 году Павловский основал «Фонд эффективной политики», который в 2000 году разрабатывал предвыборную кампанию Владимира Путина. Павловский также участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года на Украине. До 2011 года Павловский сотрудничал с администрацией президента России, в том числе занимая должность советника АП. Он утверждал, что причиной его увольнения стала открытая поддержка Дмитрия Медведева, который на тот момент формально занимал должность главы государства, а на самом деле «грел место» для возвращения Путина. После этого Павловский перешел в оппозицию Кремлю.

В феврале и марте 2012 года Павловский участвовал в митингах «За честные выборы». В мае того же года политтехнолог участвовал в «Марше миллионов» против возвращения Владимира Путина на пост президента.