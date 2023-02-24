24-25 февраля ГАИ отработает автодорогу Р-20

24-25 февраля ГАИ проведёт массированную отработку автодороги Р-20. Контроль коснется Витебского, Полоцкого, Шумилинского и Верхнедвинского районов.

Отработка автодороги будет производиться с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Придельное внимание будет уделено местам и периодам времени, которые характеризуются наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД и ДТП.

Под особых контролем – нетрезвые водители и бесправники. Также будут пресекаться факты нарушения правил обгона, маневрирования, несоблюдение скоростных режимов.