С 7 по 10 октября ГАИ проведет отработку трассы М1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации»

Витебская область
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С 7 по 10 октября сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Брест – Минск – граница Российской Федерации. Контроль коснется Оршанского, Дубровенского и Толочинского районов, сообщили в пресс-службе ГАИ.

Начнут массированную отработку трассы в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автодорог.

Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению фактов нарушения скоростных режимов. Также инспекторы будут следить за соблюдением ПДД пешеходами и велосипедистами.

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Витебская область ГАИ дтп
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