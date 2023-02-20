24 февраля для жителей Витебска пройдет электронная ярмарка вакансий

24 февраля на сайте e-vacancy.by с 10 до 13.00 пройдет электронная ярмарка вакансий.

Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Принять участие в мероприятии с целью подбора на работу сотрудников могут организации и предприятия любой формы собственности.