В Витебском районе лосиха провалилась под лед

В Витебском районе лосиха решила перейти с одного берега на другой по льду, но провалилась. Сохатая пыталась выбраться сама, но потратила все силы и стала тонуть. Инцидент произошел в районе деревни Заполье на реке Усвяча.

Для спасения животного сотрудникам МЧС и егерьской службе Суражского лесхоза понадобились пилы. Вскоре лосиху удалось достать из полыньи. Однако не смотря на все усилия спасателей, животное спасти не удалось.