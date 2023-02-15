В Витебском районе лосиха провалилась под лед

Происшествия
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В Витебском районе лосиха решила перейти с одного берега на другой по льду, но провалилась. Сохатая пыталась выбраться сама, но потратила все силы и стала тонуть. Инцидент произошел в районе деревни Заполье на реке Усвяча.

Для спасения животного сотрудникам МЧС и егерьской службе Суражского лесхоза понадобились пилы. Вскоре лосиху удалось достать из полыньи. Однако не смотря на все усилия спасателей, животное спасти не удалось.

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