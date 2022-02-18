В полынью в Ушачском районе провалилась лошадь — видео

Происшествия
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В деревне Апанаскавичи Ушачского района лошадь провалилась под лед. Инцидент произошел 17 февраля, около пяти вечера, на озере Черсвядское. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как оказалось, хозяева лошади решили размять животное, которое застоялось в стойле, и запрягли его для прогулки в санях. Так как снега на дорогах было мало, хозяева повернули лошадь к замерзшему озеру. Там, проехав 20 метров, лошадь провалилась под лед.

Пока спасатели ехали на помощь, местные жители освободили ее от упряжи и удерживали на плаву. Спасатели вместе с жителями доставали животное из ледяной ловушки в течение часа.

В Ушачском районе спасатели достали лошадь, провалившуюся в колодец

лошадь озеро Черсвядское полынья
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