В полынью в Ушачском районе провалилась лошадь — видео

В деревне Апанаскавичи Ушачского района лошадь провалилась под лед. Инцидент произошел 17 февраля, около пяти вечера, на озере Черсвядское. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как оказалось, хозяева лошади решили размять животное, которое застоялось в стойле, и запрягли его для прогулки в санях. Так как снега на дорогах было мало, хозяева повернули лошадь к замерзшему озеру. Там, проехав 20 метров, лошадь провалилась под лед.

Пока спасатели ехали на помощь, местные жители освободили ее от упряжи и удерживали на плаву. Спасатели вместе с жителями доставали животное из ледяной ловушки в течение часа.