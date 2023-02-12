В Сенно магазин продавал просроченные товары и «накручивал» цены

Комитет госконтроля закрыл магазин в Витебской области из-за «накрутки» цен, продажи просроченных продуктов и антисанитарии.

Так, при проверке торгового объекта, принадлежащему индивидуальному предпринимателю, Комитет госконтроля Витебской области установил факты реализации товаров по завышенным до 33% ценам.

Кроме того, к продаже предлагалась просроченная мясная продукция, на отдельные товары срок годности вовсе невозможно было установить. Также в торговом павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.

По результатам проверки вынесено предписание о приостановлении деятельности объекта. Рассматривается вопрос о начале административного процесса.

Стоит отметить, что недавно КГК пресек незаконную деятельность собственника и руководителей пяти коммерческих структур, которым принадлежала сеть магазинов низких цен.

Сеть была довольно крупной – включала в себя 11 объектов по продаже товаров легкой промышленности.

Собственник торговых объектов уклонялся от уплаты налогов, за счет чего создавал недобросовестную конкуренцию беларуским производителями товаров легкой промышленности. Также сотрудники магазинов получали зарплату в конвертах.