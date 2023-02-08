В Новополоцке на пожаре погиб пенсионер

Витебская область
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7 февраля в Новополоцке на улице Молодежной горела квартира.

К месту сообщения незамедлительно выехали спасатели. По прибытии признаков горения и задымления обнаружено не было, однако попав в квартиру, где предположительно что-то горело на кухне, был обнаружен обгоревшее тело мужчины.

Погибший – пенсионер 1961 года рождения, в квартире проживал один, в территориальном центре социального обслуживания населения числился, как одиноко проживающий инвалид III группы.

По данному факту проводится проверка.

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