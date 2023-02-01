В Орше на пожаре погиб пенсионер

Витебская область
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В деревне Смётанка Оршанского района пожар унес жизнь пенсионера. Трагедия случилась 31 января в 22.18.

По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение жилого дома. Его хозяин, 1959 года рождения, проживал один, со слов соседей характеризовался удовлетворительно. В ходе тушения пожара работниками МЧС возле кровати в горящей комнате был обнаружен его труп.

Огнем в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

В Оршанском районе на пожаре погиб пенсионер

Витебская область пожар происшествие
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