В Орше на пожаре погиб пенсионер

В деревне Смётанка Оршанского района пожар унес жизнь пенсионера. Трагедия случилась 31 января в 22.18.

По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение жилого дома. Его хозяин, 1959 года рождения, проживал один, со слов соседей характеризовался удовлетворительно. В ходе тушения пожара работниками МЧС возле кровати в горящей комнате был обнаружен его труп.

Огнем в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.