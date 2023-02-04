В Витебске погибли двое мужчин, провалившись ночью под лед

В Витебске двое мужчин погибли, провалившись под лед. Трагедия произошла ночью 4 февраля, когда 45-летний и 51-летний мужчины решили перейти реку Витьба. В какой-то момент оба провалились под лед. Рядом была их знакомая, которая стала звать на помощь.

Прохожий вытащил мужчин из воды и вызвал скорую. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Также назначены экспертные исследования. Далее будет идти проверка.