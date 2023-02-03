В Витебской области резко выросло число медведей в лесах

В Витебской области с 2021 года заметно выросло количество медведей в лесах.

Сейчас на Витебщине количество краснокнижных медведей — около 1000 особей, и продолжает активно расти. Если около пяти лет назад медведи жили лишь в восточной и северной частях области, то сейчас есть в каждом районе.

Больше всего медведей в регионе по-прежнему на территориях Городокского, Витебского, Лиозненского районов и в лесных угодьях вблизи Березинского биосферного заповедника Лепельского, Ушачского и Докшицкого районов.