В Витебской области резко выросло число медведей в лесах

Витебская область
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В Витебской области с 2021 года заметно выросло количество медведей в лесах.

Сейчас на Витебщине количество краснокнижных медведей — около 1000 особей, и продолжает активно расти. Если около пяти лет назад медведи жили лишь в восточной и северной частях области, то сейчас есть в каждом районе.

Больше всего медведей в регионе по-прежнему на территориях Городокского, Витебского, Лиозненского районов и в лесных угодьях вблизи Березинского биосферного заповедника Лепельского, Ушачского и Докшицкого районов.

Медведи бродят вокруг Докшиц

Витебская область
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