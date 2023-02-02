20-летней жительнице Витебска грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Витебск
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В Витебске на улице Смоленской за незаконный оборот наркотиков задержана 20-летняя девушка. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

При задержании молодая девушка имела при себе несколько свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. Аналогичный запрещенный товар оперативники обнаружили в местах для закладок на территории города. Тайники были специально оборудованы для хранения доз наркотиков.

По данным сотрудников наркоконтроля Первомайского РОВД Витебска, девушка работала закладчиком в интернет-магазине психотропов лишь 4 дня и за это время получила от кураторов в качестве оплаты за свои действия $13.

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