Трое витебчан задержаны за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали троих приятелей из Витебска. Фигурантам уголовного дела от 22-х до 33-х лет.

Обвиняемые несколько недель работали на криминальный интернет-магазин. Причем у каждого из них была своя роль. Один забирал из тайника крупную партию психотропов, а двое других занимались их расфасовкой и дальнейшей реализацией.

Тайники участники группы оборудовали на территории Витебска. В ходе осмотра квартиры оперативниками были изъяты приспособления для взвешивания и фасовки. Также было изъято более 100 граммов особо опасного психотропного вещества «Альфа PVP».

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.