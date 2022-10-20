Трое витебчан задержаны за незаконный оборот наркотиков

Витебск
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали троих приятелей из Витебска. Фигурантам уголовного дела от 22-х до 33-х лет.

Обвиняемые несколько недель работали на криминальный интернет-магазин. Причем у каждого из них была своя роль. Один забирал из тайника крупную партию психотропов, а двое других занимались их расфасовкой и дальнейшей реализацией.

Тайники участники группы оборудовали на территории Витебска. В ходе осмотра квартиры оперативниками были изъяты приспособления для взвешивания и фасовки. Также было изъято более 100 граммов особо опасного психотропного вещества «Альфа PVP».

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

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