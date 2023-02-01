В Витебске открылась региональная дирекция ВТБ (Беларусь)

В Витебске на Московском проспекте,16 открылась региональная дирекция ВТБ (Беларусь). В торжественной церемонии открытия филиала приняли участие председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович, директор региональной дирекции банка Александр Бестаев, другие официальные лица.

Региональная дирекция в центре города позволит поддерживать высокий уровень обслуживания жителей Витебска и усилить клиентский сервис для 2 тысяч корпоративных клиентов из Витебской области, число которых в прошедшем году выросло на 16 %. Население и бизнес смогут воспользоваться в нем всеми банковскими продуктами и услугами. Компании и предприятия смогут открыть здесь счет в необходимой валюте, оформить депозит, получить кредитное финансирование, подключить зарплатный проект. Также в отделении можно настроить доступ в интернет-банк для бизнеса и воспользоваться сервисом «Офис в банке» для самостоятельного управления финансовыми инструментами.

В новом отделении физлицам доступны оформление вкладов и кредитов, выпуск всех видов карт, платежи, обмен валюты, подключение страховых продуктов. Специалисты банка готовы проконсультировать клиентов по использованию дистанционных сервисов для доступа к услугам и счетам 24/7.