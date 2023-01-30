Жителя Докшицкого района осудили на 4,5 года колонии за намерение воевать за Украину

Жителя Докшицкого района Сергея Грибовича осудили на 4,5 года колонии и назначили штраф в 7000 рублей за намерение воевать за Украину.

Грибович был задержан в марте прошлого года. В видео, опубликованном силовиками, 53-летний мужчина заявлял, что заполнил анкету в мессенджере, чтобы поехать воевать за Украину против российских войск. Кроме того, основанием для суда стали комментарии в интернете.

В итоге ему выставили обвинения по семи статьям УК. Правозащитники признали Сергея Грибовича политзаключенным.