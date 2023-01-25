В Витебском медицинском университете новый ректор

Медицинский университет в Витебске возглавил Алексей Чуканов. Нового ректора Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета коллективу представил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Алексей Николаевич Чуканов окончил Минский государственный медицинский институт в 1998 году по специальности «Лечебное дело». С 2006-го по 2023 год был ассистентом, аспирантом, доцентом кафедры ультразвуковой диагностики, деканом факультета общественного здоровья и здравоохранения, ректором БелМАПО.

Глава Минздрава обозначил задачи, которые стоят перед ректором Витебского медицинского вуза. Среди них — вопросы профориентационной подготовки, вступительной кампании, сетевое обучение, переобучение, контроль знаний. Алексей Чуканов также будет участвовать в создании анонсированного медико-биологического кластера в северном регионе.