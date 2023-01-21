В Новополоцке 19-летний хулиган поджег волосы школьнику

Витебская область
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В Новополоцке 19-летний хулиган зажигалкой поджег волосы восьмикласснику. Компания молодых людей ехала в автобусе. Одному из них не понравилась группа школьников, которые этим же автобусом ехали из поликлиники. 19-летний начал приставать к одному из 8-классников и задавать ему вопросы, а также высказывать претензии. Больше всего ему не понравилась удлиненная прическа школьника.

Хулиган вышел на той же остановке, что и школьники и пошел следом за мальчиком. Он высказывал угрозы в адрес ребенка и обещал его проучить. А позже достал зажигалку и поджег волосы школьника.

К счастью, школьник сильно не пострадал, однако ему пришлось обращаться к врачам. Сотрудники милиции оперативно задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

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