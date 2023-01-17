Лесник при валке леса получил тяжелые травмы в Россонском районе

Рабочий лесхоза в Россонском районе получил серьезные травмы при валке леса. Инцидент произошел около 12 часов дня 16 января вблизи агрогородка Клястицы.

По предварительной информации, 40-летнетний работник местного лесхоза пилил бензопилой сухостой, когда рядом отломалась верхушка березы и свалилась ему на спину. Мужчина получил множественные переломы ребер, ключицы, а также гематомы и ссадины. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в реанимацию Полоцкой ЦГБ.

По факту инцидента проводиться проверка. чтобы установить все обстоятельства произошедшего.