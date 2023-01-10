Витебчанин выпустил 9 пуль в дом соседки, чтобы она не дружила с его бабушкой

Житель Витебска, находясь в нетрезвом состоянии, выпустил 9 пуль в дом соседки и избил ее, чтобы она не дружила с его бабушкой. Он считал, что соседка спаивает его родного человека. Инцидент произошел во дворе частного дома.

Инцидент произошел во дворе частного дома. Мужчина в компании двух товарищей пришел к подруге своей бабушки и начал настойчиво стучать в дверь, представившись сотрудником милиции.

Заподозрив неладное и посмотрев в окно, женщина узнала «внучка» и отказалась впускать его в дом, набрав при этом «102». В это время на улицу посыпались стекла из разбитых окон, а на жилище обрушился град пуль.

Приложив некоторые усилия, мужчине удалось открыть дверь, и с порога он начал избивать соседку. Как позже выяснилось, таким образом он хотел отвадить соседку от дружбы с бабушкой. По его мнению, она спаивала его родного человека. При этом в момент совершения злодеяния он сам был настолько пьян, что во дворе потерял свои документы и банковскую карту.

Мужчина совершил преступление, уже имея судимость по части 1 статьи 435 УК – Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу и неуплаченный штраф, суд присоединил к новому наказанию предыдущее.

Так, по совокупности приговоров мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф в сумме 5207 рублей.