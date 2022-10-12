Чтобы не отдавать долг в 100 долларов, мужчина в Лепеле устроил стрельбу

Витебская область
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В частном секторе Лепеля мужчина устроил стрельбу, чтобы не отдавать знакомому долг в $100. Потерпевший обратился в милицию. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 8 октября, по словам потерпевшего, он стал требовать у 27-летнего жителя райцентра вернуть ему давний долг, но тот отказался и уехал в Чашники, где выпивал в компании приятеля. Тогда мужчина вновь стал звонить должнику и требовать возврата денежных средств. Такое поведение вывело из себя молодого человека. Взяв оружие, которое хранилось в тайнике, он приехал к дому знакомого и несколько раз выстрелил.

После этого вернулся в Чашники и продолжил застолье, но вскоре был задержан сотрудниками милиции.

Кроме того, стало известно, что по дороге в гости он успел спрятать ружье возле дачного дома матери, а также повредить автомобиль, на котором ездил на разборки.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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