Этапы правки дисков автомобиля

Состояние автомобильных трасс далеко от идеальных, а это постоянные риски повреждения диска или других частей машины. К счастью, основную часть ударов смягчает, амортизирует подвеска, но исключить вероятность поломки на 100% невозможно. Не любят диски бордюры – одна неаккуратная парковка, и придется записываться на СТО.

Этапы ремонта литых дисков

Восстановление литых дисков проводится поэтапно:

Осмотр визуальных дефектов, сварка. Ревизия предполагает демонтаж дисков, удаление загрязнений, тщательный осмотр. Например, трещины устраняют аргонодуговым способом, роль рабочей среды выполняет инертная газовая среда (аргон). Для магния, алюминия используют электроды. Благодаря сварочным работам реально устранить повреждения всех типов, любой сложности. Главное – грамотный подход. Сегодня профессиональная правка дисков в Минске проводится только после устранения трещин и других дефектов металлических поверхностей. Исправление геометрии. Если есть радиальные значительные смещения, вмятины, после осмотра диск правят на станке. После обрабатывают борты – их тоже можно выравнивать. Устранение поверхностных дефектов путем окрашивания. Диск сначала шлифуют, после обезжиривают, наносят краску (на порошковой, акриловой основе), просушивают в специальной камере. Балансировка и финальный контроль. Если диск после выполненных работ не балансируется, его лучше не использовать.

Обращайтесь к профессионалам, поскольку от опыта, навыков мастера зависит очень многое. Во время ремонтных работ на диск воздействуют гидравлическим прессом, а не прижимными роликами. Если мастер допустит ошибку, пострадает конечный результат – точность балансировки выйдет средней, либо диск станет непригодным к дальнейшей эксплуатации. Заказывая услуги шиномонтажа, поинтересуйтесь предоставляемыми гарантиями.

Важность своевременного шиномонтажа

И водитель, и пассажиры хотят чувствовать себя на дороге безопасно. Чтобы исключить лишние риски, важно постоянно следить за исправностью транспортного средства. Ключевой момент в обеспечении безопасных условий управления – поддержание ходовой и в частности колес в исправном состоянии. Шиномонтажные сервисы предоставляют диагностические услуги, выполняют ремонт любой сложности. Вы можете обращаться за помощью при возникновении проблем или заказывать профилактические осмотры.