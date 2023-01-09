В новом цехе ОАО «БелВитунифарм» выпустят три опытно-промышленные серии вакцины против коронавируса

В новом цехе ОАО «БелВитунифарм» выпустят три опытно-промышленные серии вакцины против SARS-CoV-2 . Здесь будет отработана технология производства указанной вакцины для ее последующей передачи на строящийся рядом специализированный завод по выпуску медицинских вакцин.

Ожидается, что завод сможет обеспечивать население Беларуси теми вакцинами, что входят в национальный календарь прививок.

Ранее сообщалось, отечественная вакцина от коронавируса должна выйти в промышленное производство в 2023 году.