В крупных торговых сетях Витебска произошел массовый сбой кассовых аппаратов

2 января в крупных торговых сетях и заправках Витебска произошел массовый сбой кассовых аппаратов.

Проблемы наблюдались в тех магазинах, кассовые аппараты и терминалы которых обслуживаются компанией «Туссон», а это около 50 заправок «Белоруснефти» и ряд крупных торговых сетей, таких как «Остров чистоты и вкуса», «Ома», «Материк» и «Евроопт».

Специалисты компании говорят, что делают все возможное, чтобы возобновить работу. Однако на данный момент проблема полностью не решена. Сроки устранения неисправности неизвестны.

Так, 3 января в торговом центре «Марко-сити» из-за технических неполадок в кассовом оборудовании, которое обслуживает компания «Туссон», все еще был закрыт магазин «Остров чистоты». В супермаркете «Еврооопт» работали только кассы самообслуживания.