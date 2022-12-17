Безопасность средств на бирже криптовалют

По оценкам Forbes, в настоящее время в мире работает почти 600 криптовалютных бирж. Важно выбрать надежную биржу и учитывать вышеперечисленные факторы при ее выборе. Биржа, которая предлагает, как обналичить криптовалюту в Беларуси, низкие торговые комиссии, торговые пары для широкого спектра цифровых токенов и принимает различные способы оплаты, лучше всего подходит для большинства пользователей. Имейте в виду, что лучший обмен криптовалюты для вас может не быть лучшим обменом для кого-то другого.
Как выбрать биржу криптовалют
Есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе биржи криптовалют. К ним относятся следующие:
- Торговые сборы. Торговые сборы представляют собой сумму, взимаемую биржей за покупку и продажу. Они различаются между биржами, поэтому важно помнить об этом при взвешивании вариантов.
- Безопасность. Это действительно важный фактор, о котором следует помнить. Некоторые биржи имеют лучшую безопасность, чем другие. Убедитесь, что вы используете биржу, которая имеет хорошую репутацию и защищает ваши активы от хакеров.
- Торговые пары. Некоторые биржи позволяют покупать и продавать только определенные криптовалюты. Это означает, что вы не можете обменивать токены на другие токены.
- Принятые способы оплаты. Некоторые биржи позволяют покупать токены только с помощью кредитной или дебетовой карты. Другие позволяют вносить фиатную валюту непосредственно в цифровой кошелек.
- Служба поддержки клиентов. Убедитесь, что на бирже есть активная служба поддержки клиентов, которая отвечает на запросы пользователей.
Защита ваших активов
При выборе биржи помните, что вы переводите свои деньги и и криптовалюту третьему лицу. Важно выбирать биржу с умом и использовать только те биржи, которые пользуются хорошей репутацией и заслуживают доверия. Лучший способ обезопасить свои активы — использовать только обмен, который принимает фиатную валюту. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о настройке криптовалютного кошелька и передаче токенов между биржами и кошельками. Одно предостережение: вы должны держать на фондовом рынке только ту сумму денег, которую планируете инвестировать в криптовалюты в любой момент времени. Остальные должны храниться в вашем кошельке, а не на фондовом рынке. Если на бирже произойдет взлом или хакерам удастся получить доступ к вашей учетной записи, они могут использовать ваши средства. Если это произойдет, у вас будет мало шансов вернуть свои деньги.