Безопасность средств на бирже криптовалют

По оценкам Forbes, в настоящее время в мире работает почти 600 криптовалютных бирж. Важно выбрать надежную биржу и учитывать вышеперечисленные факторы при ее выборе. Биржа, которая предлагает, как обналичить криптовалюту в Беларуси, низкие торговые комиссии, торговые пары для широкого спектра цифровых токенов и принимает различные способы оплаты, лучше всего подходит для большинства пользователей. Имейте в виду, что лучший обмен криптовалюты для вас может не быть лучшим обменом для кого-то другого.

Как выбрать биржу криптовалют

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе биржи криптовалют. К ним относятся следующие:

Торговые сборы . Торговые сборы представляют собой сумму, взимаемую биржей за покупку и продажу. Они различаются между биржами, поэтому важно помнить об этом при взвешивании вариантов.

. Торговые сборы представляют собой сумму, взимаемую биржей за покупку и продажу. Они различаются между биржами, поэтому важно помнить об этом при взвешивании вариантов. Безопасность . Это действительно важный фактор, о котором следует помнить. Некоторые биржи имеют лучшую безопасность, чем другие. Убедитесь, что вы используете биржу, которая имеет хорошую репутацию и защищает ваши активы от хакеров.

. Это действительно важный фактор, о котором следует помнить. Некоторые биржи имеют лучшую безопасность, чем другие. Убедитесь, что вы используете биржу, которая имеет хорошую репутацию и защищает ваши активы от хакеров. Торговые пары . Некоторые биржи позволяют покупать и продавать только определенные криптовалюты. Это означает, что вы не можете обменивать токены на другие токены.

. Некоторые биржи позволяют покупать и продавать только определенные криптовалюты. Это означает, что вы не можете обменивать токены на другие токены. Принятые способы оплаты . Некоторые биржи позволяют покупать токены только с помощью кредитной или дебетовой карты. Другие позволяют вносить фиатную валюту непосредственно в цифровой кошелек.

. Некоторые биржи позволяют покупать токены только с помощью кредитной или дебетовой карты. Другие позволяют вносить фиатную валюту непосредственно в цифровой кошелек. Служба поддержки клиентов. Убедитесь, что на бирже есть активная служба поддержки клиентов, которая отвечает на запросы пользователей.

Защита ваших активов

При выборе биржи помните, что вы переводите свои деньги и и криптовалюту третьему лицу. Важно выбирать биржу с умом и использовать только те биржи, которые пользуются хорошей репутацией и заслуживают доверия. Лучший способ обезопасить свои активы — использовать только обмен, который принимает фиатную валюту. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о настройке криптовалютного кошелька и передаче токенов между биржами и кошельками. Одно предостережение: вы должны держать на фондовом рынке только ту сумму денег, которую планируете инвестировать в криптовалюты в любой момент времени. Остальные должны храниться в вашем кошельке, а не на фондовом рынке. Если на бирже произойдет взлом или хакерам удастся получить доступ к вашей учетной записи, они могут использовать ваши средства. Если это произойдет, у вас будет мало шансов вернуть свои деньги.