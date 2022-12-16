Атмосферный рождественский городок появился на витрине в центре Витебска

Украшать Витебск новогодней иллюминацией начали еще в начале декабря. Неизменно оформлению подлежит центр города, его главные площади и улицы. Наверняка многие горожане уже успели заметить, как замигали сотнями огоньков центральные улицы областного центра – Ленина, Кирова, Фрунзе, Богдана Хмельницкого, проспект Черняховского, где сосредоточены самые крупные световые инсталляции.

Так, на улице улице Замковой в одной из витрин в центре Витебска уже появился маленький рождественский городок и там течет своя маленькая жизнь.

Традиционно местом притяжения на Новый год и Рождество станет площадь Победы. Нынче елка будет украшена почти двумя километрами гирлянд, несколькими тысячами цветных лампочек и светящимися снежинками. Ориентировочная стоимость этой металлоконструкции срубленными натуральными елями составила 36 958 рублей 99 копеек. Церемония зажжения главной елки Витебщины запланирована на 23 декабря на 18.00.

Впервые костюмированное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие 110 сказочных пар, пройдет по улице Б. Хмельницкого. Жителей и гостей города ожидают несколько сюрпризов, которые организаторы пока держат в тайне, а также сказочное представление на льду, интерактивная викторина, танцевально-развлекательная программа.

Накануне новогодних и рождественских праздников на площади также появятся торговые павильоны, будет организована работа детских аттракционов. Сделать памятные фотографии можно будет на фоне красочных фотозон, а также ледяных и снежных скульптур, выполненных в форме символа наступающего года – зайца.

В Железнодорожном районе Витебска главная елка установлена в Рубе. Жителей Октябрьского района приглашают на праздник 21 декабря.

В Первомайском районе впервые лесную красавицу установят в Академическом сквере, а также в ставшем традиционным месте – возле Дворца спорта. Здесь старт зимним праздникам будет дан 16 и 21 декабря соответственно.