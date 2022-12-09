Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих к газовому оборудованию на Br720 тыс.

Криминал
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Сотрудниками Витебской таможни в пункте пропуска «Урбаны» пресечена попытка незаконного ввоза из Литвы комплектующих к газовому оборудованию стоимостью Br720 тыс.

Комплектующие находились в одном из грузовых автомобилей. В документах, представленных латышским перевозчиком, были заявлены неверные стоимостные характеристики товара. Это подтвердил таможенный досмотр и другие проверочные мероприятия. Выяснилось, что фактическую стоимость товара около Br720 тыс. занизили более чем в три раза.

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Дополнительно таможней проводится проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК.

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