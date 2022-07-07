Незаконный ввоз в ЕАЭС более 60 тыс. роз, гвоздик и хризантем пресекли витебские таможенники

Происшествия
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Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза более 60 тыс. единиц живых цветов.

Автомобиль Volvo следовало из Латвии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Григоровщина». При проведении таможенного контроля витебские таможенники обнаружили более 60 тыс. «лишних» роз, гвоздик и хризантем. У водителя также не оказалось фитосанитарного сертификата на незаявленный товар, обязательный при перемещении цветочной продукции.

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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