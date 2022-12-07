Жительница Витебска за рулем авто сбила мотоциклиста

В суд Октябрьского района Витебска направлено уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которая за рулем машины сбила мотоциклиста. Об этом сообщает прокуратура Витебской области.

В результате аварии, которая произошла в августе текущего года, 38-летний водитель мотоцикла получил тяжкие телесные повреждения.

Жительница Витебска двигалась по ул. Правды на автомобиле Volvo. Она намеревалась совершить поворот налево, но не пропустила транспорт, двигавшийся прямо по встречной полосе, и столкнулась с мотоциклистом.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Избранную ранее в отношении водителя меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.