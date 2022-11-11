В Новополоцке после ДТП погиб мотоциклист

Витебская область
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В Новополоцке после столкновения с иномаркой погиб 23-летний мотоциклист. Авария произошла днём 11 ноября в районе д.5 по ул.Молодежная.

Водитель автомобиля Opel Astra при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Honda.

В результате столкновения молодой мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Однако, не смотря на усилия медиков, спасти его не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Смертельная авария произошла в Витебске

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