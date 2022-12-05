Двое школьников получили серьезные травмы на уроке физкультуры в Витебской области

В Витебской области на уроке физкультуры травмировались два школьника.

В ночь на 2 декабря в Шарковщинскую центральную районную больницу обратилась 11-летняя школьница. Девочка пожаловалась на тошноту и головную боль и рассказала, что накануне получила удар волейбольным мячом. Врачи подозревали у нее наличие закрытой черепно-мозговой травмы. После обследования диагноз не подтвердился.

Днем 2 декабря в Сенненскую центральную районную больницу с травмой также доставили 12-летнего мальчика. У школьника диагностировали закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости. Травму он получил, катаясь на лыжах на уроке физической культуры. Школьник встал на лыжи, сделал несколько движений, поскользнулся и упал, получив перелом руки. Учитель в тот момент находился неподалеку и консультировал других детей из класса.