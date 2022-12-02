Житель Витебской области из мести поджег свой дом

Житель горпоселка Сураж, поссорившись с родными братьями, решил поджечь своих обидчиков, а заодно и родной дом.

По предварительной информации, обвиняемый прилично выпил спиртного вместе с родными братьями. После чего прилег на кровать и стал играться с зажигалкой. Матрас загорелся, но братья потушили огонь и попросили вести себя прилично. Завязалась перепалка, в ходе которой «непокорного» родственника выгнали из дома. Дождавшись ночи, он решил отомстить. Забаррикадировал снаружи входную дверь и поджег дом.

По словам представителя прокуратуры, братья поджигателя успели покинуть горящее здание, избежав травм. При этом огнем уничтожено их имущество в крупном размере – дом сгорел почти дотла.

За покушение на убийство ему грозит до 25 лет лишения свободы.