В Беларуси разрабатывается игра про Полоцкое княжество 11 века

Технологии
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В Беларуси разрабатывается игра про Полоцкое княжество под названием Losted. Разработчики обещают, что игроки смогут совмещать технологии настоящего и прошлого, создавая уникальные вещи.

Losted — это ролевая игра с видом от третьего лица и элементами стелс-экшена. По сюжету, ученый Блейк Норман создал телепорт и попал в прошлое. Игроки встретят исторических личностей, сразятся с персонажами из беларуских сказок и легенд, а также попробуют выжить в условиях тысячелетней давности. По заявлениям разработчиков, пользователи смогут создавать уникальные вещи, совмещая технологии прошлого и настоящего.

Дата выхода игры пока не известна.

Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе

беларусь технологии
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