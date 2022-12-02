В Докшицком районе заблудился пенсионер

Витебская область
Автор Опубликовано

В Докшицком районе нашли 85-летнего пенсионера, который ушёл в лес и заблудился. Поиски пропавшего мужчины проходили ночью.

Телефон мужчина с собой не взял и в 00.20 супруга забила тревогу.

К месту сообщения, в лесной массив вблизи деревни Домашковичи были направлены подразделения МЧС. Позже в лесу были обнаружены следы, но на зов спасателей мужчина не отзывался. Идя по следам, ближе к утру в лесу спасатели увидели человека, он был на земле.

Спасенного пенсионера передали прибывшим медикам, мужчину госпитализировали.

В Городокском районе почти четверо суток искали пенсионерку

Витебская область происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by