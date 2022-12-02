В Докшицком районе заблудился пенсионер

В Докшицком районе нашли 85-летнего пенсионера, который ушёл в лес и заблудился. Поиски пропавшего мужчины проходили ночью.

Телефон мужчина с собой не взял и в 00.20 супруга забила тревогу.

К месту сообщения, в лесной массив вблизи деревни Домашковичи были направлены подразделения МЧС. Позже в лесу были обнаружены следы, но на зов спасателей мужчина не отзывался. Идя по следам, ближе к утру в лесу спасатели увидели человека, он был на земле.

Спасенного пенсионера передали прибывшим медикам, мужчину госпитализировали.