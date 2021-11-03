85-летний пенсионер, который вышел из больницы в Полоцке и пропал, найден мертвым

Происшествия
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85-летний пенсионер Александр Селицкий, которого искали 10 дней в Полоцке, найден мертвым.

Заявка на помощь в поиске пожилого мужчины поступила в поисково-спасательный отряд 22 октября. Накануне 21 октября пенсионер ушел из Полоцкой центральной городской больницы в неизвестном направлении. Спасательным отрядам, волонтерам и правоохранительным структурам долгое время не удавалось его найти.

30 октября тело пропавшего пенсионера было обнаружено в частном секторе недалеко от больницы.

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