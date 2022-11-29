В Витебске задержан водитель грузовика, скрывшийся с места ДТП

Витебск
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В Витебске задержан водитель грузовика, скрывшийся с места ДТП. В результате аварии пострадали мама и годовалый ребенок

ДТП произошло 29 ноября около 15:15. На закруглении дороги в районе пересечения улиц 14-й Полоцкой и К.Маркса прицеп МАЗа занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Renault Logan.

В результате происшествия 32-летняя женщина-пассажир легковушки и ее годовалый ребенок с травмами доставлены в больницу.

Водитель грузовика с места ДТП скрылся, но вскоре сотрудниками ГАИ был установлен и задержан. Им оказался 49-летний работник одной из организаций Новополоцка.

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