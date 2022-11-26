На 65-м году жизни умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Политика
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Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом 26 ноября сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. Причина смерти не указывается. Владимиру Макею было 64 года.

Еще накануне в пятницу, 25 ноября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встречался с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Владимир Макей окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии.

С 1993 года был занят на дипломатической службе, а с 2000-го восемь лет работал помощником президента.

Еще несколько лет занимал должность главы Администрации президента, а с 20 августа 2012 года назначен на пост министра иностранных дел.

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Полковник запаса. Женат, есть трое детей.

Макей встретился с послом Ватикана

Макей политика
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