В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата

Средняя зарплата в Беларуси снижается второй месяц подряд. Так, по итогам октября 2022 года номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси осталась на уровне сентябрьской и составила 1636,4 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

Если брать данные по областям, то в октябре текущего больше всего в среднем заработали жители Минской области — 1629,8 (на 1,2 руб. больше, чем в сентябре 2022 года), а меньше всего — в Могилевской области – 1344,3 руб. (-2,3 руб.). В других областях Беларуси средняя зарплата по итогам октября следующая:

В Гомельской области – 1481,5 руб. (+3,6 руб.)

В Гродненской области – 1474,8 руб. (+7,3 руб.)

В Брестской области – 1453,2 руб. (+6 руб.)

В Витебской области – 1379,3 руб. (-23,1 руб.)

В Минске средняя зарплата по итогам октября 2022 года составила 2227 рублей, уменьшившись по сравнению с сентябрем на 1,2 рубля.

По видам экономической деятельности самыми высокооплачиваемыми работниками остаются специалисты в сфере информации и связи — в среднем они получили в октябре 4453,9 рубля (в сентябре было 4596,5 рубля). А самый маленький средний доход октября сложился в образовании — 1105,7 рубля.