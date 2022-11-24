Стали известны цены на елки к Новому году в Витебске

Елочные базары откроются уже 20 декабря. Их режим работы будет максимально продлен. Лесхозы Витебской области планируют заготовить для реализации на елочных базарах свыше 30 тыс. новогодних деревьев. При этом стоимость срубленного дерева в Витебске будет единой.

Цены на срубленные елки

до 1 м — 11 рублей 50 копеек;

до 2 м — 14 рублей 50 копеек;

до 3 м — 21 рубль.

Стоимость ели в кадке высотой до 1 м составит от Br15 до Br30.При этом цены на хвойные деревья не будут превышать прошлогодние.