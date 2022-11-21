В больнице Витебска дорогой рентгеновский аппарат год не обслуживал пациентов 

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Более года в витебской больнице не использовался рентгеновский аппарат. Причина — затянувшийся ремонт помещения, где его следовало установить.

В другом учреждении здравоохранения установлены факты бесконтрольного списания лекарственных средств — без подтверждения их выдачи пациентам учетными документами.

Кроме того претензии у КГК вызвала организация питания пациентов — установлены значительные излишки, просроченные продукты.

Также в ряде медучреждений не обеспечивалось восстановление расходов бюджета, произведенных при оказании платных медицинских услуг.

«По результатам контрольных мероприятий в сфере здравоохранения в Витебской области обеспечена экономия бюджетных средств в сумме более 3 млн рублей», — отчитались в пресс-службе КГК.

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