В больнице Витебска дорогой рентгеновский аппарат год не обслуживал пациентов 

Более года в витебской больнице не использовался рентгеновский аппарат. Причина — затянувшийся ремонт помещения, где его следовало установить.
В другом учреждении здравоохранения установлены факты бесконтрольного списания лекарственных средств — без подтверждения их выдачи пациентам учетными документами.
Кроме того претензии у КГК вызвала организация питания пациентов — установлены значительные излишки, просроченные продукты.
Также в ряде медучреждений не обеспечивалось восстановление расходов бюджета, произведенных при оказании платных медицинских услуг.
«По результатам контрольных мероприятий в сфере здравоохранения в Витебской области обеспечена экономия бюджетных средств в сумме более 3 млн рублей», — отчитались в пресс-службе КГК.
Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год