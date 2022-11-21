В больнице Витебска дорогой рентгеновский аппарат год не обслуживал пациентов 

Более года в витебской больнице не использовался рентгеновский аппарат. Причина — затянувшийся ремонт помещения, где его следовало установить.

В другом учреждении здравоохранения установлены факты бесконтрольного списания лекарственных средств — без подтверждения их выдачи пациентам учетными документами.

Кроме того претензии у КГК вызвала организация питания пациентов — установлены значительные излишки, просроченные продукты.

Также в ряде медучреждений не обеспечивалось восстановление расходов бюджета, произведенных при оказании платных медицинских услуг.