Швейное производство «Марк Формэль» откроется в Новополоцке

Витебская область
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Швейное предприятие «Марк Формэль» приобрело бывшее административное здание «Витебскоблводоканала» по улице Блохина в Новополоцке за 335 726 рублей.

В текущем году это здание пытались продать трижды. Оно стало самым дорогим объектом осени, проданным на аукционе. При этом стоимость выставленного на продажу здания была снижена на 80%.

Компания намерена использовать приобретенное имущество в своей производственной деятельности и организовать пошив одежды и белья из трикотажа.

В настоящее время группа компаний Mark Formelle имеет 17 собственных фабрик, где выпускается более 26 миллионов единиц изделий в год и работает свыше 4 тысяч человек. Приобретенное в Новополоцке здание планируют использовать в производственной деятельности.

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