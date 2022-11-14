Швейное производство «Марк Формэль» откроется в Новополоцке

Швейное предприятие «Марк Формэль» приобрело бывшее административное здание «Витебскоблводоканала» по улице Блохина в Новополоцке за 335 726 рублей.

В текущем году это здание пытались продать трижды. Оно стало самым дорогим объектом осени, проданным на аукционе. При этом стоимость выставленного на продажу здания была снижена на 80%.

Компания намерена использовать приобретенное имущество в своей производственной деятельности и организовать пошив одежды и белья из трикотажа.

В настоящее время группа компаний Mark Formelle имеет 17 собственных фабрик, где выпускается более 26 миллионов единиц изделий в год и работает свыше 4 тысяч человек. Приобретенное в Новополоцке здание планируют использовать в производственной деятельности.