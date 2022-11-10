Житель Витебского района убил брата одним ударом ножа

Следователями завершено расследование убийства, которое произошло в агрогородке Вымно Витебского района.

Установлено, что днем 31 августа между двумя братьями возник конфликт в результате которого 47-летний мужчина нанес удар ножом своему 38-летнему брату.

Позже одного из сыновей, лежащим на полу в крови, увидела мать и позвонила в скорую. К сожалению, приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

В выдыхаемом воздухе подозреваемого было обнаружено почти две промилле этилового спирта. Фигурант подробно рассказал и продемонстрировал обстоятельства совершенного им преступления. На изъятой у него одежде и на орудии преступления обнаружена кровь убитого.

Судебно-психиатрической экспертизой установлено: во время совершения преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.