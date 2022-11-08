В Германии с яхты российского бизнесмена Алишера Усманова арестовали 30 картин. Среди них были полотна Марка Шагала

Витебск
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В Гамбурге правоохранительные органы арестовали 30 картин, в том числе работы художника Марка Шагала, которые раньше находились на яхте Dilbar, предположительно принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

В 2021 году 156-метровая яхта Dilbar встала на капитальный ремонт на гамбургской верфи Bloom+Voss. После этого картины находились в хранилище для произведений искусств. По данным издания, по делу допросили арт-консультанта, связанного с найденными картинами. Он сотрудничает со следователями и передал им «обширную документацию».

По предварительной оценке, стоимость изъятых картин составляет как минимум пять миллионов евро. Как отмечает Suddeutsche Zeitung, в связи с введенными против него санкциями Усманов должен был уведомить власти Германии обо всех активах в стране, в том числе и о картинах, но не сделал этого.

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