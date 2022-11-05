Житель Витебска продавал чужие персональные данные: ему грозит до 3 лет тюрьмы

25-летний уроженец Витебска продавал чужие персональные данные.
По словам старшего прокурора отдела прокуратуры Витебской области Оксаны Кулешовой, обвиняемый, работая в государственной структуре, с июля 2021 года по май 2022 года по предварительной заявке от виртуальных пользователей в мессенджере «Телеграм» копировал и фотографировал компьютерную информацию, содержащую сведения о частной жизни других людей. Полученные сведения он передавал заказчикам за 13 тысяч российских рублей.
Молодой человек задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Житель Витебска скопировал личные данные почти 1,5 млн беларусов и отправил экстремистам