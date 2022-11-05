Житель Витебска продавал чужие персональные данные: ему грозит до 3 лет тюрьмы

25-летний уроженец Витебска продавал чужие персональные данные.

По словам старшего прокурора отдела прокуратуры Витебской области Оксаны Кулешовой, обвиняемый, работая в государственной структуре, с июля 2021 года по май 2022 года по предварительной заявке от виртуальных пользователей в мессенджере «Телеграм» копировал и фотографировал компьютерную информацию, содержащую сведения о частной жизни других людей. Полученные сведения он передавал заказчикам за 13 тысяч российских рублей.

Молодой человек задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.